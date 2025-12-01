حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل

نفت هبة أيمن أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا التحأق أنس شيكا نجله كلاعب بالقلعة الحمراء أو نادي إنبي.

وكتب زوجة شيكا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صباح الخير جماعة أنس البوست ده توضيح إن انس مرحش الاهلي زي ما بيتقال في الإشاعات علي الميديا وحتي كنت أعلنت من فتره انه في نادي إنبي بس للأسف النادي بعد ما وعدني واتصورنا هناك مبقاش حد بيرد في مع كامل احترامي للجميع لو راح اي مكان أنا هقول بنفسي ومش هنكر فضل حد بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى بس فعلا محدش خد انس بيلعب في أكاديمة. تارجت لحد ما ربنا يكرم وخير باذن الله ".

وكانت قد احتفلت هبة التركي،زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، بقرار حفظ البلاغ المقدم ضدها بتهمة تجارة الأعضاء.

ونشرت هبة التركي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه ، أحسن مستشار في مصر، مهما قلت لن أتمكن من وصف مدى احترامي لك، ودعمك لي وثقتك في براءتي من الاتهامات السخيفة والظلم الذي تعرضت له طوال هذه الفترة".

وكانت قد أطلقت هبة التركي أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لما وصفته بحملة تشهير واسعة واتهامات مسيئة تتعلق ببيع أعضاء زوجها والتشكيك في شرفها رغم تأكيدها إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في مستشفيات كبرى.

أعلنت هبة أيمن، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن إصابتها بجلطة في قدمها اليمنى.

وكتبت هبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قدر الله وماشاء فعل جلطة في الرجل اليمين”.