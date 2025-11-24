زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها من تهمة تجارة الأعضاء

احتفلت هبة التركي،زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، بقرار حفظ البلاغ المقدم ضدها بتهمة تجارة الأعضاء.

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببراءتها

ونشرت هبة التركي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه ، أحسن مستشار في مصر، مهما قلت لن أتمكن من وصف مدى احترامي لك، ودعمك لي وثقتك في براءتي من الاتهامات السخيفة والظلم الذي تعرضت له طوال هذه الفترة".

وكانت قد أطلقت هبة التركي أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لما وصفته بحملة تشهير واسعة واتهامات مسيئة تتعلق ببيع أعضاء زوجها والتشكيك في شرفها رغم تأكيدها إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في مستشفيات كبرى.

أعلنت هبة أيمن، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن إصابتها بجلطة في قدمها اليمنى.

وكتبت هبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قدر الله وماشاء فعل جلطة في الرجل اليمين”.