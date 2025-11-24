الأهلي يخوض مرانه الأخير غدا قبل السفر للمغرب لمواجهة الجيش الملكي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته، مساء غد، قبل السفر إلى المغرب صباح الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي بالرباط، المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفًا بعض الشيء، قبل أن يعلن الدنماركي “ييس توروب”، القائمة التي ستغادر على متن طائرة خاصة في الثامنة صباحا، في بعثة يترأسها طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي كابتن الفريق أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، والتي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية.

ولفت إلى أن الأشعة كشفت إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

وأكد أنه من المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفقًا للبرنامج الخاص به؛ لتجهيزه من الناحية الطبية، تمهيدًا لعودة مشاركته مع الفريق.

وطبقًا لتصريحات طبيب الفريق فإن الثلاثي سينضمون إلى حسين الشحات في الغياب عن رحلة الفريق إلى المغرب، بجانب فحص طبي أخير لأشرف داري وكذلك أحمد مصطفى زيزو، وإن كان الأخير سيكون جاهزًا بشكل كامل للتواجد في الرحلة.