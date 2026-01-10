بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية

تُعد لوتس إيفايا 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية على الساحة العالمية، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ العلامة البريطانية التي عُرفت طويلًا بسياراتها الرياضية خفيفة الوزن.

لا يكتفي هذا الطراز بتقديم أداء استثنائي، بل يعكس رؤية لوتس المستقبلية في عالم السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وجرى تطوير إيفايا بأبعاد رياضية دقيقة وتصميم عصري، مع حصر إنتاجها في عدد محدود يقدر بنحو 130 نسخة فقط.

لوتس إيفايا

أرقام مذهلة لسيارة لوتس إيفايا

تعتمد لوتس إيفايا على منظومة دفع كهربائية فائقة القوة، تنتج قدرة إجمالية تقارب 2,011 حصان، مع عزم دوران يصل إلى نحو 1,704 نيوتن متر، هذه الأرقام تنعكس مباشرة على مستوى الأداء، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3 ثوانٍ.

بينما تصل السيارة لوتس إيفايا من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 300 كم في الساعة في أقل من 9 ثوانٍ، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 350 كم في الساعة، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات الكهربائية في العالم.

لوتس إيفايا

ورغم تركيزها الواضح على الأداء، توفر إيفايا مدى قيادة يصل إلى نحو 314 كيلومترًا وفق معيار WLTP، وهو رقم يتناسب مع طبيعة السيارة واستخدامها الرياضي، وتدعم منظومة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال حوالي 18 دقيقة فقط.

تصميم وتجهيزات لوتس إيفايا

تعتمد لوتس إيفايا على هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، صُمم ليكون شديد الصلابة وخفيف الوزن في الوقت ذاته، وتبلغ أبعاد السيارة 4,459 ملم للطول، و2,000 ملم للعرض، و1,122 ملم للارتفاع، وهي أرقام تعكس فلسفة التصميم المنخفض والعريض المرتبط بعالم السيارات الخارقة.

لوتس إيفايا

وزودت إيفايا بنظام توزيع عزم ذكي يسمح بإدارة القوة بشكل دقيق على كل عجلة، ما يمنح السيارة ثباتًا استثنائيًا أثناء التسارع والخروج من المنعطفات، كما تأتي بجنوط أمامية قياس 20 إنش وخلفية بقياس 21 إنش، مع نظام فرامل كربون سيراميك عالي الأداء يوفر قدرة توقف دقيقة.

لوتس إيفايا

ويحمل التصميم الخارجي لـ لوتس إيفايا ملامح حادة، بما يتماشى مع هوية سيارات السوبركارز، وتبرز المصابيح الأمامية بتصميم نحيف وحاد، في حين تأتي الأبواب الجانبية بأسلوب الأجنحة الطائرة، لتمنح السيارة حضورًا بصريًا قويًا يعكس طبيعتها الخاصة.