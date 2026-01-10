قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية

لوتس إيفايا
لوتس إيفايا
صبري طلبه

تُعد لوتس إيفايا 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية على الساحة العالمية، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ العلامة البريطانية التي عُرفت طويلًا بسياراتها الرياضية خفيفة الوزن. 

لا يكتفي هذا الطراز بتقديم أداء استثنائي، بل يعكس رؤية لوتس المستقبلية في عالم السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وجرى تطوير إيفايا بأبعاد رياضية دقيقة وتصميم عصري، مع حصر إنتاجها في عدد محدود يقدر بنحو 130 نسخة فقط.

 لوتس إيفايا 

أرقام مذهلة لسيارة لوتس إيفايا

تعتمد لوتس إيفايا على منظومة دفع كهربائية فائقة القوة، تنتج قدرة إجمالية تقارب 2,011 حصان، مع عزم دوران يصل إلى نحو 1,704 نيوتن متر، هذه الأرقام تنعكس مباشرة على مستوى الأداء، حيث تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3 ثوانٍ.

بينما تصل السيارة لوتس إيفايا من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 300 كم في الساعة في أقل من 9 ثوانٍ، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 350 كم في الساعة، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات الكهربائية في العالم.

 لوتس إيفايا 

ورغم تركيزها الواضح على الأداء، توفر إيفايا مدى قيادة يصل إلى نحو 314 كيلومترًا وفق معيار WLTP، وهو رقم يتناسب مع طبيعة السيارة واستخدامها الرياضي، وتدعم منظومة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال حوالي 18 دقيقة فقط.

تصميم وتجهيزات لوتس إيفايا 

تعتمد لوتس إيفايا على هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، صُمم ليكون شديد الصلابة وخفيف الوزن في الوقت ذاته، وتبلغ أبعاد السيارة 4,459 ملم للطول، و2,000 ملم للعرض، و1,122 ملم للارتفاع، وهي أرقام تعكس فلسفة التصميم المنخفض والعريض المرتبط بعالم السيارات الخارقة.

 لوتس إيفايا 

وزودت إيفايا بنظام توزيع عزم ذكي يسمح بإدارة القوة بشكل دقيق على كل عجلة، ما يمنح السيارة ثباتًا استثنائيًا أثناء التسارع والخروج من المنعطفات، كما تأتي بجنوط أمامية قياس 20 إنش وخلفية بقياس 21 إنش، مع نظام فرامل كربون سيراميك عالي الأداء يوفر قدرة توقف دقيقة.

 لوتس إيفايا 

ويحمل التصميم الخارجي لـ لوتس إيفايا ملامح حادة، بما يتماشى مع هوية سيارات السوبركارز، وتبرز المصابيح الأمامية بتصميم نحيف وحاد، في حين تأتي الأبواب الجانبية بأسلوب الأجنحة الطائرة، لتمنح السيارة حضورًا بصريًا قويًا يعكس طبيعتها الخاصة.

لوتس إيفايا لوتس إيفايا لوتس إيفايا 2026 سيارة لوتس إيفايا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الذهب

زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الفنان محمد رياض

محمد رياض لـ خالد جلال: شكرا على ما قدمت للمسرح وللفن

معاناة مرضى السيلياك

معاناة مرضى السيلياك.. مصطفى بكري ينقل استغاثة الأهالي لتخفيف المعاناة

ترامب

عقيدة ترامب بين توسيع النفوذ وحسابات الداخل .. عرض توضيحي

بالصور

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد