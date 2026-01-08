50 نسخة فقط.. وحش هايبركار RB17 يدخل مرحلة البدء

كشف فريق ريد بول الشهير في عالم سباقات الفورمولا 1 عن اعتماد التصميم النهائي لسيارة RB17 ، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع الهايبركار المنتظر.

ظهرت السيارة لأول مرة خلال عام 2024 كتصور مبدئي لمفهوم جديد كليًا، قبل أن تعود اليوم بصورة أكثر قوة ونضجًا من الناحية الهندسية.

سيارة ريد بول RB17

النسخة الحالية لا تمثل مجرد دراسة تصميمية، بل نموذجًا مكتمل الملامح يعكس توجه ريد بول لنقل خبرتها في الحلبات إلى سيارة مخصصة للطرق والحلبات الخاصة، مع حصر الإنتاج في 50 نسخة فقط حول العالم.

منظومة ميكانيكية مستوحاة من عالم الفورمولا 1

تعتمد RB17 على محرك V10 طبيعي السحب بسعة 4.5 لتر، وهو خيار نادر في عصر المحركات الكهربائية والهجينة، هذا المحرك قادر على الدوران حتى 15,000 دورة في الدقيقة.

ويعمل المحرك جنبًا إلى جنب مع نظام كهربائي مساعد، لترتفع القوة الإجمالية إلى نحو 1,200 حصان، ومع وزن لا يتجاوز 900 كيلوجرام تقريبًا.

هندسة وتصميم RB17

ركز مصممي السيارة على تقليل الوزن، مع الحفاظ على الصلابة والسلامة، الهيكل صُمم بعقلية سباقات خالصة، ما ينعكس على قدرة السيارة على التسارع والثبات والدخول في المنعطفات بسرعات عالية، وهذا التوازن بين القوة والوزن يمنح RB17 شخصية أقرب إلى سيارة حلبات منها إلى سيارة طرق تقليدية.

صُممت السيارة هيكليًا بتقنية إدارة تدفق الهواء بأقصى كفاءة ممكنة، الخطوط الحادة والفتحات الهوائية المتعددة ليست عناصر جمالية فقط، بل أدوات وظيفية لتحسين التماسك والتبريد، أما عن المصابيح الأمامية فتأتي بتقنية LED وبتصميم شرس، بينما تعزز الجنوط الرياضية الكبيرة من الطابع السباقي للسيارة.

وعن الجزء الخلفي لا يقل تميزًا عن المقدمة، حيث حصلت RB17 على زعنفة خلفية مستوحاة من سيارات لومان النموذجية، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثبات عند السرعات العالية، بينما يعكس التصميم الخلفي هوية سباقية صريحة، مدعومة بزجاج معتم ولمسات هندسية تزيد من الهيبة البصرية.