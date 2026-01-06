قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عصري.. ماذا تقدم بي واي دي QIN L الجديدة؟

بي واي دي QIN L
بي واي دي QIN L
صبري طلبه

تواصل شركة بي واي دي، عملاق صناعة السيارات، تعزيز مكانتها عالميًا في قطاع المركبات الحديثة من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري، ويأتي طراز QIN L ضمن أبرز اصدارات عائلة السيدان ذات طابع رياضي، حيث يقدم بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية المتطورة.

بي واي دي QIN L ومنظومة هجينة 

تعتمد BYD QIN L على نظام يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، حيث يولد محرك البنزين قوة تصل إلى 101 حصان، بينما تتفاوت قوة المحرك الكهربائي بين 160 و216 حصانًا بحسب الفئة.

بي واي دي QIN L 

ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي، لتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع تسارع من السكون إلى 100 كيلومتر خلال أقل من 8 ثوانٍ.

تتيح البطارية، التي تتراوح سعتها بين 10.08 و15.87 كيلوواط ساعة، إمكانية القيادة لمسافة تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. 

بي واي دي QIN L 

تصميم وتجهيزات بي واي دي QIN L

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح رياضية واضحة ولكن مع مفهوم السيدان، مدعومة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، وتختلف قياسات الجنوط المصنوعة من الألمنيوم بين 16 و18 بوصة حسب الفئة، بينما تدعم المرايا الجانبية الضبط الكهربائي والطي، مع ذاكرة في الفئات الأعلى.

بي واي دي QIN L 

كما تتوفر فتحة سقف بانورامية، وتبرز أبعاد السيارة الكبيرة، بطول يبلغ 4,830 مم وقاعدة عجلات 2,790 مم، وتقدم BYD QIN L  مقصورة تعتمد على الحلول الرقمية الحديثة، حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياسات تصل إلى 15.6 بوصة في بعض الفئات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة.

بي واي دي QIN L 

كما تدعم السيارة الاتصال بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وتضم نظام صوتي بعدد سماعات يتراوح بين ست وثماني سماعات، وفي الفئات العليا، يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، مع منظومة أمان متقدمة تشمل وسائد هوائية متعددة تغطي مختلف مناطق المقصورة، إضافة إلى أنظمة الكبح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر.

بي واي دي QIN L 

وتحتوي السيارة على تقنية الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة متكيف، وأنظمة تحذير من التصادم الأمامي والخلفي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وخاصية الركن عن بعد باستخدام جهاز التحكم.

بي واي دي بي واي دي QIN L سيارة بي واي دي QIN L السيارة بي واي دي QIN L مواصفات بي واي دي QIN L

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

ترشيحاتنا

فيلم جوازة ولا جنازة

أميرة دياب تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

عمرو سلامة

عمرو سلامة يطرح تساؤلات حول تراجع الإقبال على السينما المصرية

الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد