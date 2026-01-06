بتصميم عصري.. ماذا تقدم بي واي دي QIN L الجديدة؟

تواصل شركة بي واي دي، عملاق صناعة السيارات، تعزيز مكانتها عالميًا في قطاع المركبات الحديثة من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري، ويأتي طراز QIN L ضمن أبرز اصدارات عائلة السيدان ذات طابع رياضي، حيث يقدم بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية المتطورة.

بي واي دي QIN L ومنظومة هجينة

تعتمد BYD QIN L على نظام يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، حيث يولد محرك البنزين قوة تصل إلى 101 حصان، بينما تتفاوت قوة المحرك الكهربائي بين 160 و216 حصانًا بحسب الفئة.

بي واي دي QIN L

ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي، لتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع تسارع من السكون إلى 100 كيلومتر خلال أقل من 8 ثوانٍ.

تتيح البطارية، التي تتراوح سعتها بين 10.08 و15.87 كيلوواط ساعة، إمكانية القيادة لمسافة تتراوح بين 80 و120 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

بي واي دي QIN L

تصميم وتجهيزات بي واي دي QIN L

يحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح رياضية واضحة ولكن مع مفهوم السيدان، مدعومة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، مع إضاءة نهارية، وتختلف قياسات الجنوط المصنوعة من الألمنيوم بين 16 و18 بوصة حسب الفئة، بينما تدعم المرايا الجانبية الضبط الكهربائي والطي، مع ذاكرة في الفئات الأعلى.

بي واي دي QIN L

كما تتوفر فتحة سقف بانورامية، وتبرز أبعاد السيارة الكبيرة، بطول يبلغ 4,830 مم وقاعدة عجلات 2,790 مم، وتقدم BYD QIN L مقصورة تعتمد على الحلول الرقمية الحديثة، حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياسات تصل إلى 15.6 بوصة في بعض الفئات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة.

بي واي دي QIN L

كما تدعم السيارة الاتصال بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وتضم نظام صوتي بعدد سماعات يتراوح بين ست وثماني سماعات، وفي الفئات العليا، يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، مع منظومة أمان متقدمة تشمل وسائد هوائية متعددة تغطي مختلف مناطق المقصورة، إضافة إلى أنظمة الكبح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر.

بي واي دي QIN L

وتحتوي السيارة على تقنية الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة متكيف، وأنظمة تحذير من التصادم الأمامي والخلفي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وخاصية الركن عن بعد باستخدام جهاز التحكم.