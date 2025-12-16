بقدرات هجينة .. أحدث سيارة عائلية من بي واي دي "XIA" 2025

عززت بي واي دي الصينية من تواجدها عالميًا في قطاع السيارات من خلال الكشف عن طراز XIA ، الذي يمثل أحدث إضافة إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد على أنظمة دفع هجينة وتجهيزات متقدمة.

منظومة هجينة لسيارة بي واي دي XIA

تعتمد بي واي دي XIA على نظام دفع هجين بالقابس يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وأربع أسطوانات، ومحرك كهربائي عالي الكفاءة، لتصل القوة الإجمالية إلى أكثر من 300 حصان بحسب الفئة.

ويولد النظام عزم دوران يصل في الفئات الأعلى إلى 386 نيوتن متر، ما ينعكس على تسارع نشط من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.5 ثانية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة، في حين توفر البطارية مدى كهربائي يبدأ من 80 كيلومترًا ويصل إلى 120 كيلومترًا، إلى جانب خزان وقود بسعة 65 لترًا لدعم الرحلات الطويلة.

تصميم وأبعاد بي واي دي XIA

جاء تصميم XIA الخارجي ليعكس الطابع العائلي العصري، حيث زُوّدت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية، إضافة إلى جنوط ألمنيوم متعددة المقاسات تتدرج حسب الفئة، وتبرز التفاصيل الكرومية على الجوانب ومقابض الأبواب لتعزيز المظهر العام، مع توفر فتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى.

وتبلغ أبعاد السيارة 4,830 ملم طولًا و1,900 ملم عرضًا و1,495 ملم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2,790 ملم، بينما يتراوح وزن السيارة بين 1,660 و1,775 كيلوجرامًا.

مقصورة وتجهيزات بي واي دي XIA

تأتي السيارة بمقاعد للسائق بتحكم كهربائي مع ذاكرة وتدفئة وتبريد في الفئات الأعلى، في حين يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي أو يدوي حسب الفئة.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس يصل إلى 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض البيانات، كما تشمل التجهيزات نظام صوتي متعدد السماعات، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وإضاءة داخلية محيطية تضيف طابعًا راقيًا أثناء القيادة الليلية، فضلًا عن مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

ركزت بي واي دي على دعم XIA بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي.

كما تضم السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من التصادم الخلفي، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا رؤية محيطية لتسهيل الركن.

وتكتمل منظومة الأمان بوسائد هوائية متقدمة، وأنظمة مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.