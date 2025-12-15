قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025 .. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تدخل سباق الروبوتاكسي بمركبة ذاتية القيادة

سيارة فولكس فاجن
سيارة فولكس فاجن
صبري طلبه

كشفت فولكس فاجن عن تطوير مركبة بحثية جديدة تحمل اسم Gen.Urban، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام العلامة بتقنيات التنقل الذكي داخل المدن.

وتندرج هذه المركبة ضمن فئة السيارات ذاتية القيادة بالكامل، حيث تم تصميمها خصيصًا للعمل في البيئات المزدحمة، بما يضعها في قلب المنافسة العالمية في مجال سيارات الروبوتاكسي.

سيارة فولكس فاجن

اختبارات ميدانية لسيارة فولكس فاجن

لم يحظَ المشروع بتغطية واسعة خلال مراحله الأولى، إلا أن Gen.Urban خضعت خلال العام الماضي لسلسلة من الاختبارات المكثفة على الطرق العامة.

وتمكنت السيارة من العمل ذاتيًا وسط حركة المرور الحقيقية في مدينة فولفسبورج الألمانية، مقر فولكس واجن، في بيئة تحاكي الاستخدام اليومي داخل المدن، ما يشير إلى مستوى متقدم من نضج الأنظمة التقنية المستخدمة.

تصميم مستقبلي يستلهم ملامحه من هوية فولكس واجن

تحمل Gen.Urban ملامح تصميمية قريبة من طراز ID.3، ولكن برؤية أكثر مستقبلية، ويبرز الهيكل الانسيابي مع واجهة أمامية عريضة، ومصابيح منخفضة تعزز الطابع التقني، إلى جانب شريط إضاءة علوي يميز السيارة بصريًا.

كما تظهر تفاصيل مبتكرة مثل المرايا الجانبية الرقمية، ومقابض الأبواب المدمجة في الهيكل، فضلًا عن مجموعة من الحساسات المثبتة على السقف وكاميرا أمامية، تدعم أنظمة الاستشعار والرؤية المحيطية.

وتعكس المقصورة الداخلية للمركبة فلسفة جديدة في تصميم السيارات، إذ لا تحتوي Gen.Urban على عجلة قيادة أو دواسات تسارع وكبح، ما يؤكد اعتمادها الكامل على أنظمة القيادة الذاتية. 

ومع ذلك، لا تزال فولكس فاجن تحتفظ بسائق أمان يجلس في المقعد الأمامي، يكون مستعدًا للتدخل في الحالات الطارئة عبر وحدة تحكم خاصة تعتمد على ذراع تحكم إلكترونية، في إطار إجراءات السلامة خلال مرحلة الاختبار.

تجربة مميزة لدراسة القيادة الذاتية 

تركز فولكس فاجن في هذه المرحلة من المشروع على تحليل تجربة المستخدم داخل المركبة، حيث يتم جمع بيانات تفصيلية تتعلق بتفاعل الركاب مع القيادة الذاتية ومدى شعورهم بالثقة والراحة أثناء الرحلة، وتشمل هذه الدراسات شرائح عمرية مختلفة، بدءًا من الأطفال وصولًا إلى كبار السن، بهدف تطوير تجربة استخدام شاملة تلبي احتياجات جميع الفئات.

وتسعى فولكس واجن إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والسيارة من خلال مستوى متقدم من التخصيص، إذ يمكن للركاب، عبر تطبيق مخصص، ضبط إعدادات المقصورة مثل درجة الحرارة والإضاءة المحيطية قبل وصول المركبة. 

وعند الدخول، يقوم المقعد بالتكيف تلقائيًا مع وضعية الراكب، بينما تعرض شاشة أمامية عريضة معلومات متنوعة تهدف إلى تعزيز الإحساس بالتحكم والطمأنينة داخل مركبة لا تتطلب أي تدخل بشري في القيادة.

فولكس فاجن GenUrban الروبوتاكسي مركبة ذاتية القيادة سيارة فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

المؤسسة الثقافية العمالية تشهد توقيع بروتوكولات تعاون دولية

المؤسسة الثقافية العمالية تشهد توقيع بروتوكولات تعاون دولية لتأهيل الكوادر

مؤتمر الاهرام

الجامعات تقود التحول إلى الطاقة النظيفة رؤساء الجامعات: ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة لتطوير قطاع الطاقة

حافظ سلماوي

سلماوي: إعداد مناهج تؤهل الخريجين للعمل بالطاقة وبحوث لاستشراف المستقبل

بالصور

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد