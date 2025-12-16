قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
ديني

قطاع المعاهد الأزهرية: مسيرة الجودة متواصلة بخطى واثقة لتحقيق تميز مؤسسي شامل

فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاعتماد التعليمي ليس إجراء إداريا فحسب، بل هو منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر، يسهم في ترسيخ ثقافة التميز داخل المعاهد الأزهرية، ويضمن تقديم مخرجات تعليمية قادرة على خدمة الدين والوطن والإنسانية جمعاء.

وأضاف فضيلته خلال كلمته بالملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، أن الجودة اليوم أصبحت مطلبا شرعيا ووطنيا؛ إذ دعا ديننا الحنيف إلى الإتقان في كل عمل، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، ومن هنا يلتقي المنهج الديني الأصيل مع المنهج العلمي الحديث في ميدان الجودة والاعتماد.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية شهد خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال الجودة والاعتماد، إذ بلغ عدد المعاهد الأزهرية المعتمدة ما يقرب من ألفي معهد، ولا تزال مسيرة الجودة متواصلة بخطى واثقة نحو تحقيق تميز مؤسسي شامل، يعبر عن رؤية الأزهر في إعداد جيل يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته بأننا اليوم نعتز بتكريم عدد من المعاهد الأزهرية التي حصلت على  الاعتماد، ونعد ذلك حافزا لبقية المعاهد كي تسير على هذا النهج المبارك، في ضوء رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته بأعلى معايير الكفاءة والجودة، ونؤكد أن الحصول على الاعتماد ليس نهاية الطريق، بل بدايته نحو مزيد من التطوير والتميز.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية الاعتماد التعليمي جودة التعليم الأزهري

