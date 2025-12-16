قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصانع أدوية بعد توقف عدة سنوات

محمد الشيمي
محمد الشيمي

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الأدوية  من القطاعات الواعدة ومن الأصول الحكومية المتميزة جدا، فضلا عن أن الشركة القابضة للأدوية التابعة للوزارة شهدت تطوير شامل لكافة معايير التصنيع لرفع قدرتها على التواجد سواء في السوق المحلية أو العالمية.

وقال شيمي خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري - العد التنازلي لأهداف 2030"، إن شركات الأدوية التابعة للوزارة تصدر منتجاتها بالفعل لمجموعة من الدول الأجنبية.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، وتم بالفعل إعادة تشغيل مصنع الخامات التابع لشركة النصر للكيماويات، بجانب مصنعين آخريين للأشربة والمطهرات.

وأكد أن الوزارة نجحت في إعادة شركة للحلول الكربونية للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأكثر من عامين ونصف عبر تعاقد مع شركة عالمية وهو ما أعطها ثقة وأبرز الجهود المبذولة للتوافق مع المعايير العالمية لرفع كفاءتها بالشكل الذي يسمح بتعزيز تواجدها في السوق.

ونوّه بأهمية إعادة تشغيل مصنع كيما بعد توقف 5 سنوات، بجانب عدد من المصانع الأخرى التي كانت متوقفة وعادت للإنتاج مرة أخرى مع استهدافها تحقيق نمو مستدام.

