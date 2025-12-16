وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصانع أدوية بعد توقف عدة سنوات

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الأدوية من القطاعات الواعدة ومن الأصول الحكومية المتميزة جدا، فضلا عن أن الشركة القابضة للأدوية التابعة للوزارة شهدت تطوير شامل لكافة معايير التصنيع لرفع قدرتها على التواجد سواء في السوق المحلية أو العالمية.

وقال شيمي خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري - العد التنازلي لأهداف 2030"، إن شركات الأدوية التابعة للوزارة تصدر منتجاتها بالفعل لمجموعة من الدول الأجنبية.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، وتم بالفعل إعادة تشغيل مصنع الخامات التابع لشركة النصر للكيماويات، بجانب مصنعين آخريين للأشربة والمطهرات.

وأكد أن الوزارة نجحت في إعادة شركة للحلول الكربونية للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأكثر من عامين ونصف عبر تعاقد مع شركة عالمية وهو ما أعطها ثقة وأبرز الجهود المبذولة للتوافق مع المعايير العالمية لرفع كفاءتها بالشكل الذي يسمح بتعزيز تواجدها في السوق.

ونوّه بأهمية إعادة تشغيل مصنع كيما بعد توقف 5 سنوات، بجانب عدد من المصانع الأخرى التي كانت متوقفة وعادت للإنتاج مرة أخرى مع استهدافها تحقيق نمو مستدام.