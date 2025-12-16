المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي

كشف تقرير صحفي عن الحكم النهائي في النزاع بين باريس سان جيرمان ولاعبه السابق مبابي نجم فريق ريال مدريد الحالي.

وأصدرت محكمة العمل الفرنسية اليوم حكم يلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو أي ما يعادل 70 مليون دولار لنجمه السابق كيليان مبابي.

تفاصيل قرار المحكمة بشأن مبابي

يأتي القرار بعد صراع قانوني بين الطرفين أدي في النهاية للجوء للقضاء للمطالبة بمستحقات اللاعب المالية عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024 وذلك قبل انتقال اللاعب لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخالف باريس سان جيرمان وفق قرار المحكمة بعض البنود في عقد العمل بين الطرفين حيث لم يحصل مبابي على راتب 3 أشهر بجانب مكافآت مختلفة.

ولم يقدم نادي باريس سان جيرمان ما يثبت تنازل مبابي عن حقوقه المالية قبل الرحيل لـ ريال مدريد.