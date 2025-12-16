قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يزور المدرسة اليابانية بأسوان

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهما الميدانية بمختلف مدارس المحافظة.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بحى العقاد، وأيضاً مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك للوقوف على مستوى الإنضباط، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وقد حرص وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان خلال زيارة المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد على تفقد الفصول الدراسية للإطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة شرح المعلمين للدروس داخل الفصول، كما أجريا حوارا مع المعلمين حول أساليب التدريس المُتبعة فى المدارس المصرية اليابانية وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وخلال زيارة مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية المشتركة، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب خلال فترة دراستهم، كما دعا إلى مواصلة التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيدا بمستواهم التعليمي.

وخلال الزيارة، التقى الوزير والمحافظ بعدد من أولياء الأمور للإطمئنان على تقديم الخدمة التعليمية للطلاب بالجودة المطلوبة واستمعا لآرائهم حول المناهج المطورة.

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لوزير التربية والتعليم على الزيارات المتتالية التى يقوم بها للمحافظة مما يساهم فى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ومستوى الخدمة المقدمة للطلاب، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لتقديم أى دعم أو مساندة لمواصلة تطوير المدارس ورفع كفاءتها بما ينعكس بالإيجاب على توفير مناخ مناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى لديهم.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ومحمود بدوى وكيل وزراة التربية والتعليم بأسوان.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفنى محافظ أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يعاين الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام

جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية

جامعة دمنهور تعقد فعاليات الندوة التثقيفية للموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة

محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية

كدوانى: 7 ملايين منياوي يتمتعون بمنظومة صحية لائقة في منظومة التأمين الجديدة

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد