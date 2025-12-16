قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم سفيرة الإيسيسكو للسلام ميس رضا عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

سفيرة الإيسيسكو للسلام
سفيرة الإيسيسكو للسلام
عبدالصمد ماهر

حصلت سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا، على جائزة المركز الثاني ضمن جوائز مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة "الشباب العربي المتميز" في دورته الثالثة عشرة، وذلك عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي، في فئة الإنجاز الوطني على مستوى المنظمات الدولية.


وجاء هذا التكريم خلال الحفل الذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لتكريم الشباب العربي المتميز، بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة، إلى جانب نخبة من المكرّمين من مختلف الدول العربية، وممثلي وسائل الإعلام.


نشر الوعي بقضايا التغير المناخي

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً للجهود الإعلامية والمجتمعية التي بذلتها الصحفية ميس رضا في نشر الوعي بقضايا التغير المناخي، وتسليط الضوء على مخاطره وتأثيراته، وتعزيز دور الإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.


وأكد القائمون على الحفل أن هذه الجائزة تعكس أهمية المبادرات الهادفة التي يقودها الشباب العربي، ودورهم المحوري في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.

 سفيرة الإيسيسكو للسلام
 سفيرة الإيسيسكو للسلام
 سفيرة الإيسيسكو للسلام
 سفيرة الإيسيسكو للسلام
سفيرة الإيسيسكو للسلام مجلس الشباب العربي التغير المناخي المنظمات الدولية الدول العربية وسائل الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

الفنان السوداني عبد القادر سالم

وفاة الفنان السوداني عبد القادر سالم عن عمر ناهز 80 عاما

إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور

أحمد سعد ونجوم الفن يشاركون في إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور.. صور

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد