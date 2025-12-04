محافظ الغربية يشارك في احتفالية التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية.. ويهنئ القاهرة بفوزها بجائزتي أفضل محافظ عربي ومبادرة مجتمعية

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في احتفالية توزيع جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2024–2025، والتي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور نخبة واسعة من الوزراء والمحافظين وكبار الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية، في حدث يعكس مستوى التطوير الإداري والحوكمة التي تشهدها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال مشاركته في فعاليات الاحتفال، هنأ اللواء أشرف الجندي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمناسبة فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي ضمن جوائز التميز الحكومي العربي، مؤكدًا أن هذا الفوز إنما يُبرهن على حجم الجهود المبذولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية في القاهرة، ويعكس نجاح الدولة المصرية في تقديم نموذج إداري قادر على التطوير وتحقيق نتائج تُحسِّن مستوى الخدمات وتدعم المواطن في حياته اليومية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب محافظ الغربية كذلك عن تقديره لفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع، وهو المشروع الذي جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير بيئة معيشية تليق بالمواطن المصري. وقد تسلّم الجائزة محافظ القاهرة خلال الاحتفالية التي تُكرِّم رواد العمل الحكومي العربي في مختلف المجالات.

توزيع جوائز الحكوميه

وأكد اللواء أشرف الجندي أن حصول القاهرة على هذه الجوائز يعد علامة مضيئة في مسيرة العمل العام داخل الدولة المصرية، وحافزًا قويًا لجميع القيادات المحلية في المحافظات لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، وابتكار حلول جديدة تُسهم في تحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز رضا المواطن، وهي الأهداف التي تضعها محافظة الغربية في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محافظ الغربية أن مشاركة المحافظة في هذا الحدث العربي تعكس اهتمامها بدعم ثقافة التميز المؤسسي وتبنّي أفضل الممارسات الحكومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل

لتعزيز الأداء التنفيذي وتطوير الخدمات بما يحقق رضا المواطن ويعظم الاستفادة من المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء الإنسان المصري في المقام الأول.

وفي ختام مشاركته، وجّه اللواء أشرف الجندي التهنئة لجميع الفائزين من الجهات والمؤسسات العربية، متمنيًا استمرار النجاحات التي تجسد روح الإبداع والابتكار في العمل الحكومي، وتدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف الدول العربية.