صحة الغربية تعلن بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بمركز زفتى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية بدء التشغيل التجريبي لعدد من وحدات طب الأسرة بقري مركز زفتي ، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

كما أكد الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية قد تم الإنتهاء من تجهيز وتشغيل وحدات طب الأسرة بقرية ميت النور ، وقرية شبرا اليمن ، وحدة دمنهور الوحش، وقرية نهطاي، بعد تطويرها ورفع كفاءتها الإنشائية والطبية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والوقائية بجودة عالية، بما يساهم في تخفيف العبء عن الأهالي وتوفير الخدمة الطبية .

كما أوضحت الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارة الاستراتيجية، ومنسقي مبادرة "حياة كريمة"، ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في خدمات الرعاية الأساسية وتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وأن وحدات طب الأسرة التي جرى تشغيلها ستبدأ في تقديم خدمات طب الأسرة، الرعاية الأولية، التطعيمات، خدمات الأمومة والطفولة، ومتابعة الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم التوعية الصحية، وفق أحدث معايير الجودة ، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.