بمشاركة واسعة من كليات طب الأسنان المصرية.. طلاب أسنان طنطا يحصدون ٥ مراكز متقدمة في منافسات عالمية

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن حصاد طلاب كلية طب الأسنان جامعة طنطا 5 مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في المؤتمر العالمي لطب الأسنان الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات المصرية وبحضور ما يقرب من 7 آلاف طالب من كليات طب الأسنان.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أظهر طلاب الكلية خلال مشاركتهم برعاية رئيس جامعة طنطا تميزاً لافتاً بحصولهم على 4 مراكز متقدمة في المسابقات الفردية، بالإضافة إلى مركز في المسابقة الجماعية، شملت المركز الأول في مسابقة مقرر أمراض اللثة، والمراكز الثاني في مقرر المواد الحيوية، والمركز الثاني في مقرر بيولوجيا الفم، والمركز الاول بوستر clinical cases، كما حصد الطلاب المركز الثالث في المسابقة الجماعية، وحصل الطالب زياد محمد على درع تقديري لأعضاء بورد المؤتمر.

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على الكفاءة الأكاديمية والمهارات المتميزة لطلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة المسابقات المختلفة، معربا عن فخره واعتزازه بطلاب كلية طب الأسنان الفائزين، مؤكداً أن حصولهم على 5 مراكز متقدمة في المؤتمر يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية التي تتبناها الكلية والجامعة، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحقيق الريادة والإبداع والمنافسة في المحافل المحلية والدولية، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تطوير المناهج وتوفير بيئة تدريبية متقدمة.

مسابقات دولية

من جانبها، قدمت الدكتورة فاتن أبو طالب، عميدة كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، خالص التهاني للطلاب الفائزين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين.، موضحة ً أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جماعية من الطلاب الذين أظهروا مستوى استثنائياً من الكفاءة والمعرفة العلمية، مثمنة جهود أعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهداً في إعداد وتدريب الفريق، موكدةً أن الكلية ستواصل دعمها الكامل لأبنائها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة العلمية والمؤتمرات لتمثيل الجامعة والكلية.

مشاركة الطلاب

جاءت مشاركة الطلاب تحت اشراف وحضور الدكتورة شيرين عبد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحصد الطالب محمود الجزار المركز الأول في مقرر أمراض اللثة، وحصدت الطالبين فاطمة رضا، وشهد السنوسي المركز الاول بوستر clinical cases، والطالبة ياسمين احمد المركز الثاني بمقرر المواد الحيوية، والطالبة رغد علاء المركز الثاني بمقرر بيولوجيا الفم، وشمل فريق المسابقة الجامعية الطالب احمد عبد الرحمن، والطالبة ساره احمد، والطالبة اسراء حمدي، والطالبة ميرنا أشرف، والطالب احمد الأبيض، وتحت اشراف الدكتورة بسنت حمدي المدرس المساعد بالكلية.