إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

أحالت كلية الطب بجامعة الاسكندرية ، 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي، دون الاشارة الي أسباب هذا القرار ..وحددت موعد للجلسة التأديبية.

جامعة الاسكندرية

قررت كلية الطب بجامعة الإسكندرية إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي، وفقًا لقرار رسمي صدر عن إدارة الكلية.

جاء القرار دون الإشارة إلى أسباب الإحالة أو خلفياتها، ما أثار حالة من التساؤلات بين الطلاب.

أسماء الطلاب

وتضمنت الكشوف أسماء طلاب من الفرقتين الرابعة والخامسة بالبرنامج العام، إضافة إلى طلاب من البرنامج الدولي، على النحو التالي:

الفرقة الرابعة - البرنامج العام: البراء غازي محمد المصيلحة

حسام هادي ـ محمود أحمد كامل الحسن ـ طارق إياد عبد المجيد القنيسي ـ أحمد عبد الرحيم محمد عبد الحميد ـ محمد محمد عبده ـ رحمة أسامة عبد الفتاح حلمي ـ مايا محمد إسماعيل - هنا محمد أحمد محمد

الفرقة الخامسة - البرنامج العام: محمد حسني توفيق

يوسف محمد محمد إسماعيل ـ ملك حسام الدين أحمد محمد

الفرقة الثانية - البرنامج العام: ملك أحمد محمد محمد فاروق ـ عمار جمال عبد الحميد فاروق ـ محمد فتحي محمد علي - رحمة أحمد عبد الباسط

البرنامج الدولي: تركي بن عايض بن عايض - الفرقة السادسة- محمد عبد الله الفضلي ـ الفرقة الثالثة ـ فارس غازي زيد بن عبد الله البطيري ـ الفرقة الرابعة.

وأوضح القرار أن قائمة الطلاب المحالين تضم 16 طالبًا وطالبة من البرنامج العام موزعين على الفرق الدراسية من الثانية وحتى الخامسة، إضافة إلى 3 طلاب آخرين من البرنامج الدولي، فيما لم يتضمن الخطاب الرسمي أي تفاصيل تتعلق بطبيعة المخالفات المنسوبة إليهم.

موعد مجلس التأديب الابتدائي

وحدد القرار يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 موعدًا لانعقاد مجلس التأديب الابتدائي داخل مقر الكلية، مع إلزام الإدارات المختصة بإخطار جميع الطلاب المحالين رسميًا بالموعد، وموافاة الكلية بما يفيد إتمام عملية الإخطار قبل بدء الجلسة.

إخطار الطلاب رسميًا

وشددت إدارة الكلية على ضرورة إخطار الطلاب المذكورين رسميًا بالموعد المحدد، والتزامهم بالحضور لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، في إطار حرص الكلية على ضبط السلوك الأكاديمي والتأكيد على تطبيق اللوائح المنظمة داخل الحرم الجامعي.