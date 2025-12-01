قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل منتخب قطر وفلسطين المتوقع في افتتاح كأس العرب

فلسطين
فلسطين

يقص منتخب قطر ، شريط مشاركته في كأس العرب 2025 عندما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على أرضية استاد البيت، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا تونس وسوريا.

ويدخل المنتخب القطري النسخة الحالية بطموحات كبيرة ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توقفت أفضل نتائجه عند الحصول على المركز الثاني في نسخة 1998، ثم المركز الثالث في بطولة 2021 التي أقيمت في الدوحة، بينما كان ظهوره الأول في السعودية عام 1985 وانتهى حينها في المركز الرابع.

ويخوض "العنابي" البطولة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد نجاحه في حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، عقب تصدر مجموعته في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية على حساب الإمارات وعُمان، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية مع بداية مشواره العربي.

وتشهد قائمة قطر عدة غيابات مؤثرة، أبرزها غياب هداف المنتخب التاريخي المعز علي الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا، إلى جانب ابتعاد الثنائي أحمد الراوي وأحمد الجانحي بداعي الإصابة، ما يضع على المدرب مسؤولية إيجاد حلول هجومية بديلة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

الدفاع: سلطان البريك - عيسى لاي - طارق سلمان - أيوب محمد.

الوسط: أحمد فتحي - عاصم مادبو - عبد العزيز حاتم.

الهجوم: أكرم عفيف - أحمد علاء - المعز علي.


الفدائي يدخل البطولة بروح التحدي

على الجانب الآخر، يدخل منتخب فلسطين المباراة الأولى له في النسخة السادسة من تاريخه بطموح كتابة فصل جديد في مشاركاته بكأس العرب، خصوصًا بعد تأهله عبر بوابة المنتخب الليبي بركلات الترجيح 4-3 في التصفيات التمهيدية.

ويأمل "الفدائي" في عبور دور المجموعات للمرة الأولى، مستندًا إلى التطور الملحوظ الذي ظهر به خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، برغم عدم تمكنه من بلوغ النهائيات.

تشكيل فلسطين المتوقع

حراسة المرمى: رامي حمادة.
الدفاع: مصعب البطاط - وجدي نبهان - ميشيل ترمانيني - علي ربيع.
الوسط: عميد صوافطة - عميد محاجنة- حامد حمدان.
الهجوم: زيد قنبر - تامر صيام - عدي الدباغ.

واستعد المنتخب الفلسطيني بشكل مكثف للبطولة عبر معسكر خارجي في إسبانيا تخللته مواجهتان أمام منتخبَي كتالونيا والباسك، قبل العودة إلى الدوحة لإكمال أسبوع تدريبي مكثف منح الفريق جاهزية عالية قبل بداية المنافسات.

منتخب قطر فلسطين كأس العرب قطر وفلسطين كأس العرب 2025

