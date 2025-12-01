الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وًينعقد الاجتماع من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و حضور ممثلي الحكومة.

وتعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماع لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير" بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي الثاني.