اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

انخفاض أسعار الدواجن .. تشهد الأسواق اليوم تراجعاً جديداً في سعر الفراخ بكل أنواعها حيث انخفضت أسعارها اليوم بعد موجة الانخفاض الأخيرة خلال الفترة الماضية وفقا لتحديثات بورصة الدواجن يومياً .

وتستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 ، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 56 : 57 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 66 :67 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3:4 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.

سعر الفراخ الحمراء اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و 81 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.



سعر الفراخ و البيض اليوم

كم سعر كيلو صدور البانيه ؟

وبعد انخفاض أسعار الدواجن اليوم ، انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 165 جنيهًا في بعض المحلات حسب المنطقة السكنية .

سعر الوراك اليوم

سعر الأوراك من 60 لـ 70 جنيهًا.



وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الأثنين

١-انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

٢- كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

٣-كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.