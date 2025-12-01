الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الإثنين/، إلى مقر المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.. حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.



يعقد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، في نسخته الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك به كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي.