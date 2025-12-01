قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 12

العريش 23 11

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 23 10

كاترين 21 07

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 21 09

رأس غارب 24 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 24

حلايب 27 23

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 23 09

بني سويف 22 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 11

قنا 27 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 15

الوادي الجديد 24 13

أبوسمبل 27 19

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 24

المدينة المنورة 30 16

الرياض 27 17

المنامة 27 21

أبوظبي 28 18

الدوحة 27 20

الكويت 30 18

دمشق 19 05

بيروت 21 16

عمان 17 06

القدس 17 07

غزة 22 15

بغداد 26 12

مسقط 27 21

صنعاء 22 04

الخرطوم 36 23

طرابلس 23 14

تونس 18 06

الجزائر 17 08

الرباط 18 06

نواكشوط 27 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 10 00

إسطنبول 14 08

إسلام آباد 21 07

نيودلهي 24 13

جاكرتا 32 24

بكين 06 06-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 21 11

أثينا 18 08

روما 14 08

باريس 08 05

مدريد 10 03

برلين 06 01-

لندن 13 07

مونتريال 04- 08-

موسكو 02 00

نيويورك 06 01

واشنطن 08 01

أديس أبابا 23 09

