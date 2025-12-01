أحمد حسن كوكا يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مشاركته مع منتخب مصر

كشف أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي الحالي، مساء اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة بشأن مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

قال كوكا في تصريحات مع الإعلامي الشهير سيف زاهر، ببرنامح «ملعب أون»، والمُذاع عبر قناة «أون سبورت»: «اتوقفت في الدوري الفرنسي بسبب إني مكنتش عايز أظهر العلم إياه، ودي أساسيات في ديني ومبدأ مينفعش اتجاوزه في الاحتراف وأقول ألعب عادي، وفعلًا غطيته واتوقفت».

وأضاف: «في مرة مدرب منتخب مصر كان أجنبي وقتها، قالي انت المهاجم الأول بالنسبالي علشان أنا بحب أهداف ولمساتك وتحركاتك».

وتابع: «بس في حد معين مش عايزك تكون في منتخب مصر وفعلًا مكنش بيلاعبني غير 10 دقائق أو ربع ساعة بالكتير».