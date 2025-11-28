كوكا: النصر الأقرب للقب.. وهذا سر طفرة الدوري السعودي

تحدث الدولي المصري السابق أحمد حسن كوكا، نجم الاتفاق السعودي، عن تطور كرة القدم السعودية وقوة المنافسة في دوري روشن خلال المواسم الأخيرة، مؤكدًا أن المسابقة أصبحت من أقوى الدوريات في المنطقة بفضل النجوم العالميين.

وقال كوكا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "أنا حاليًا متواجد في اليونان وكنت حاضر مباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري الأبطال، وسأعود إلى القاهرة خلال الساعات القادمة".



وأكد نجم الاتفاق أن دوري روشن يشهد طفرة هائلة، مشيرًا إلى وجود لاعبين أصحاب خبرات أوروبية كبيرة، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما رفع من قوة البطولة ومستوى المنافسة.



وأضاف: "كل فرق دوري روشن تضم لاعبين على أعلى مستوى، والمنافسة اختلفت تمامًا عن السنوات السابقة".

وعن رؤيته للفريق الأقرب لحصد لقب دوري روشن هذا الموسم، قال كوكا: "النصر فريق قوي جدًا ويسير بخطوات ثابتة نحو اللقب، ويقدم مستويات مميزة، بينما الهلال مازال يمتلك فرصة كبيرة في المنافسة، كما أن الاتحاد والأهلي يمتلكون فرصة لحصد اللقب".



وتحدث كوكا عن بدايته مع الاتفاق، موضحًا أنها لم تكن الأفضل، لكنه بدأ يشعر بتحسن كبير مع مرور الوقت، قائلاً: "بدايتي لم تكن الأفضل، لكن الأمور تتحسن تدريجيًا، وإن شاء الله أكون جاهزًا للظهور بشكل أقوى بعد انتظام المسابقة في يناير القادم، خصوصًا أن الفترة المقبلة ستشهد توقفات بسبب الارتباطات الدولية".