ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء
قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج
القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال
خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي
تصعيد روسي وتحرك فرنسي.. بوتين يرفض اتفاق السلام وماكرون يطلق خطة التجنيد الوطني
كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة
من قاعدة قندهار إلى البيت الأبيض.. كشف هوية منفذ الهجوم على الحرس الوطني
أحمد السعدني: أنا رومانسي جدا وبتوتر لما يجيلي شغل.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله، " حافظة 27 جزء" وكانت حريصة على الصلاة، وكانت من خريجي الأزهر الشريف.

وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الراحلة كانت تتعامل بالدين، وأنها لن تفتعل مشكلة في يوم من الأيام مع أحد.

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تمارس الرياضة، وفي نفس الوقت كانت في مرحلة عمل رجيم، وأنها قبل الوفاة تناولت عصير برتقال، وحدث لديها هبوط في السكر، وبعدها توفيت.

وأشارت إلى أن الإعلامية هبة الزياد، توفيت قبل الوصول لها بـ 5 ساعات، ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، وأنها حتى هذه اللحظة في حالة صدمة.

وفاة هبة الزياد

 

نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد

 

تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.

آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد

قامت هبة الزياد بنشر آخر مقطع فيديو لها قبل رحيلها المفاجئ، والذي تم تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهرت هبة في حالة تفاؤل، داعية المتابعين لتحدي أنفسهم من أجل تحقيق الأفضل. في الفيديو، علقت قائلة: "أحب حياتي التليفزيونية".

كما قدمت نصيحة للمتابعين كالآتي: "أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم". ودعتهم إلى وضع أهداف مرتفعة في حياتهم، قائلة: "لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي، لكن لو حطيت أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق".

الإعلامية إيمان الصاوي هبة الزياد الراحلة هبة الزياد

