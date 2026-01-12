رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل إلي مطار الأقصر متجها إلي محافظة قنا لافتتاح محطة اوبيليسك بجهد 500 ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية.

كما سيتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا.

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ووزير البترول المهندس كريم بدوي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والمسئولين.

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.