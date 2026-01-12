قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل إلي مطار الأقصر متجها إلي محافظة قنا لافتتاح محطة اوبيليسك بجهد 500  ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي من إجمالي 1000 ميجا للمشروع. 

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية. 

كما سيتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا. 

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ووزير البترول المهندس كريم بدوي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والمسئولين. 

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد