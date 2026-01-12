ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة زوجها .

اطلالات ليلى احمد زاهر رفقة زوجها

وتألقت ليلى احمد زاهر، فى الصور باطلالات ملفتة كشفت عن أناقتها و جمالها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ليلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.