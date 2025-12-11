ليلي أحمد زاهر تتألق في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

حرصت الفنانة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى أحمد زاهر

تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل نصف كم باللون البني المصنوع من القماش اللامع بالكامل مما أبرز رشاقتها.

أكملت ليلي أحمد زاهر إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأوف وايت، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ليلي أحمد زاهر بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.