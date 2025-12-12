قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الوداد المغربي يفاوض نجم المصري .. سيف زاهر يكشف

سبف زاهر
سبف زاهر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاوض الوداد المغربي  لضم نجم المصري  صلاح محسن   عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. الوداد المغربي يفاوض المصري لضم صلاح محسن  في انتقالات يناير .

علي الجانب الاخر كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود أزمة داخل نادي الوداد، بخصوص التعاقد مع صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وبحسب التقارير، فإن محمد أمين بنهاشم المدير الفني للوداد متمسك بالتعاقد مع مصدق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الازمات الدفاعية المتكررة للفريق المغربي.


وأضافت، أن  عادل هرماش المدير الرياضي بالوداد، أكد أن الصفقة مرفوضه بشكل قاطع خلال الفترة المقبلة، حيث انها لا تتناسب مع متطلبات تدعيمات الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن خط الدفاع يمتلك العدد الكافي، ولاعبين على مستوى عالي.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي من جانب الوداد خلال الأيام المقبلة، خاصة و أن اللاعب أصبح حر عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

سيف زاهر تصريحات سيف زاهر صلاح محسن الوداد المغربي

