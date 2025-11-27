أيمن أشرف: موسيماني كان يكتب سيناريو المباريات.. وهدف أفشة أمام الوداد من كتاب بيتسو

تحدّث أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن تأثير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الفريق خلال ولايته، مشيرًا إلى أن المدير الفني السابق كان يمتلك رؤية واضحة وخطة مفصّلة لكل مباراة.

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “موسيماني كان بيكتب سيناريو الماتش، وكنا بننزل نلاقي اللي قاله بيتنفذ بالحرف.”

الاندماج مع الفريق

وأوضح أيمن أن موسيماني نجح في الاندماج مع الفريق بشكل سريع للغاية، قائلاً:“أول محاضرة لموسيماني كان دارسنا لاعب لاعب… حسسنا إننا صحاب، وإنه حافظ كل التفاصيل الصغيرة. ده ساعده يندمج بسرعة، خصوصًا إننا كنا دخلين على ماتش مهم جدًا ضد الوداد في نصف النهائي.”

وأشار إلى أن موسيماني حافظ على البناء البدني الذي تركه السويسري رينيه فايلر، مضيفًا: “موسيماني ضاف حاجات تكتيكية بسيطة على شغل فايلر، لأننا كنا بدنيًا ممتازين لما فايلر مشي وجيه بيتسو.”

وتوقّف أيمن عند الهدف الأول لمحمد مجدي أفشة في مرمى الوداد، مؤكدًا أن المشهد كان مُعد مسبقًا من موسيماني:“الجول الأول لأفشة… موسيماني رسم السيناريو بالحرف. قال له هتضغط من هنا وهتاخد الكورة وتجيبها جول… وده اللي حصل.”

وتابع:“بيتسو كان دارس الوداد كويس جدًا… وعارف إحنا واصلين لفين بمستوانا.”

الفارق بين اللعب أمام الفرق الكبيرة والصغيرة

وتحدث عن الفارق بين اللعب أمام الفرق الكبيرة والصغيرة، قائلًا:“لما بتلاعب فرق صغيرة بيسيبولك الكورة وبترجع تدافع، فالحلول بتكون أقل. إنما الفرق الكبيرة بتضغط… وده بيدي مساحات تشتغل فيها.”

كما أكّد أن موسيماني لم يكن يفكر في إفريقيا فقط كما كان يُشاع:“موسيماني مكنش عنده فكرة إننا نركز في إفريقيا ونسيب الدوري… لكن طرق لعب فرق الدوري كانت بتقلل الحلول التكتيكية شوية.”

واختتم أيمن تصريحاته بذكر موقف لا ينساه في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز:“بين الشوطين قال بصوت واطي إني هتبدل… وأنا مسمعتش. بعد ما خلص كلامه قلت بصوت عالي (يلا يا رجالة)، لقيت كابتن سامي قمصان بيقولي: إنت مسمعتش الراجل؟ قال إنك هتريح.”

وأضاف:“اتضايقت جدًا… لكن الجهاز الفني احتواني بسرعة، وقولت لياسر يلا أنزل وبإذن الله هنكسب والحمد لله كسبنا البطولة.”