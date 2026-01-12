جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها في مجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور زين محمد عبد الهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، والأستاذ الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب.

وذلك بمناسبة اختيارهما ضمن مجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية الرفيعة لأساتذة الجامعة، ويُعد إضافة مشرفة للكلية والجامعة على حد سواء.

قال الدكتور السيد قنديل"إن اختيار اثنين من أساتذة كلية الآداب لعضوية مجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين هو دليل على الثقل الأكاديمي والفكري الذي تتمتع به جامعة العاصمة. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس دور الجامعة في إثراء الحركة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي، ونتمنى لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما بما يخدم المجتمع العلمي والثقافي".

أعرب الأستاذ الدكتور أحمد كامل راوي، عميد كلية الآداب، عن اعتزازه بهذا الاختيار قائلاً: "إن وجود اثنين من أساتذة الكلية في مجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين يمثل شهادة تقدير لمكانة كلية الآداب العلمية والفكرية، ويؤكد أن أبناء الكلية يسهمون بفاعلية في صياغة المشهد الثقافي المصري والعربي. هذا الإنجاز يضيف إلى رصيد الكلية والجامعة، ويعكس التزامنا الدائم بدعم أساتذتنا في مسيرتهم الأكاديمية والثقافية".

وتعد جائزة اتحاد الناشرين واحدة من أبرز الجوائز الثقافية في مصر والعالم العربي، إذ تهدف إلى دعم صناعة النشر وتشجيع الإبداع الفكري والأدبي، تعمل الجائزة على تكريم المبدعين والباحثين والناشرين الذين يسهمون في إثراء المعرفة ونشر الثقافة، يشرف على الجائزة مجلس أمناء يضم نخبة من الأساتذة والمفكرين والخبراء، لضمان الحياد والشفافية في اختيار الفائزين، تمثل الجائزة منصة رفيعة لتسليط الضوء على الأعمال المتميزة التي تعزز قيمة الكتاب وتدعم دور النشر في بناء الوعي المجتمعي.