في ذكراها.. قصة أول عمل جمع ليلى فوزي بزوجها أنور وجدي وإحراج حنان ترك لها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، والتى ساهمت فى بناء اسمها بالوسط الفنى ولقبها بـ“فرجينيا جميلة الجميلات”.

سؤال محرج لـ ليلى فوزى

وتعرضت ليلى فوزى فى برنامج “ساعة صفا” مع الإعلامية صفاء أبو السعود، فى أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة إلى موقف محرج بسبب الفنانة حنان ترك، حيث وجهت لها سؤال: "ما سر زواجك من الفنان عزيز عثمان، خاصة أنه كان هناك فارق سن كبير بينكما؟".

وبدت خلال الفيديو علامات التوتر على ليلى فوزى والتى أجابت قائلة: “والدى ووالدتى كانا يرفضان زواجي، ولكن عندما تقدم عزيز عثمان وجدتها فرصة، خاصة أنه شخصية محترمة وعرفها كونه صديق والدى، ورغم من رفض والدتى ووالدى إلا أننى تزوجت منه”.

أزواج ليلى فوزي

تزوجت ليلى فوزى ثلاث مرات الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي، والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم تنجب أبناء.

قالت ليلى فوزي، في تصريحات صحفية، إن والدها رفض تزويجها من الفنان أنور وجدي، وإنها لم تستطع البوح بمشاعرها أو رغبتها في الارتباط به.

وأكدت أن أنور وجدي لم يكن هو الوحيد الذي هام بها وتمنى أن يجمعهما بيت الزوجية، بل كان غريمه في هذا الأمر الفنان السوري فريد الأطرش، الذي تقدم هو الآخر لوالدها بعدما جمعهما فيلم "جمال ودلال" عام 1945، ولكن حظه لم يكن أفضل من الراحل أنور وجدي، حيث رفضه والدها بحجة أن ابنته ما زالت صغيرة ولن تتحمل أعباء الحياة الزوجية.

ولكن يصبح تصميم أنور وجدي وإصراره على الارتباط بها هو الفارق الوحيد بين العريسين، حيث ظل أنور وجدي متمسكا بحبيبته ليفوز بها بعد انفصالها عن زوجها عزيز عثمان.

أول عمل مع زوجها

الفنانة الجميلة ليلى فوزي، خلال لقائها ببرنامج "ساعة صفا" تقديم الإعلامية "صفاء أبو السعود" عن كواليس أول فيلم سينمائي جمعها بزوجها الراحل أنور وجدي قائلة: «كان في مشهد لازم يبوسني فيه أنور بس والدى كان قاعد معانا في البلاتوه وماعرفناش نعمل المشهد قدامه.. وقام مخرج الفيلم بخداع والدى حتى يتم تنفيذ المشهد من خلال اتصال وهمى لوالدى خارج البلاتوه وتم تنفيذ المشهد».