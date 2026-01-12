بملابس رياضية.. هيدي كرم تستعرض لياقتها

نشرت الفنانة هيدى كرم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيدى كرم، فى الصور بإطلالة لافتة من الجيم بملابس رياضية، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها بدون مكياج، وقامت بربط شعرها الطويل بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.