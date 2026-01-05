قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

رنا عصمت

نشرت الفنانة هيدى كرم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيدى كرم، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية جيب جينز قصيرة فوق الركبة كشفت عن التاتو الخاص بها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز  هيدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.

وقالت هيدي في تصريحاتها لبرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدرواي على قناة «النهار»:"الجمال منحني أولوية في بداياتي، لكنه لا يكفي وحده؛ فالموهبة والقبول هما الأساس، لأن الانبهار بالمظهر وحده يزول مع الوقت."

وأوضحت أن برنامجها «نفسنة» كان محطة مهمة في مسيرتها الفنية، مضيفة:

“أتمنى تقديم برنامج نفسنة مرة أخرى، فهو تجربة تعلمت منها الكثير.”

كما كشفت هيدي عن مواجهة ضائقة مالية صعبة في حياتها، قائلة:

“مررت بضائقة كبيرة وبعت سيارتي، لكن الله وقف بجانبي، وكلما تذكرت تلك الفترة أحمد الله على تجاوزها. ومن بعدها أصبحت نظرتي للمال أكثر حكمة؛ فالمال يصنع السعادة لكن لا يجوز أن نكون عبيدًا له.”

