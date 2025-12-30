هيدي كرم تكشف موعد انتهاء تصوير فيلم «عيلة دياب عالباب»

أكدت الفنانة هيدي كرم، أنها انتهت من تصوير 70% بدورها في فيلم «عيلة دياب عالباب» مع الفنان محمد سعد، موضحة أن العمل سيعرض في دور العرض بالسينمات بعيد الفطر المقبل.



وأوضحت هيدي كرم، أن صناع الفيلم سينتهون من تصوير العمل بأكمله خلال أسبوع، مردفة أنهم يستأنفون تصويره مرة أخرى في بداية العام الجديد 2026.



وتلعب النجمة هيدي كرم شخصية سيدة غنية متزوجة من رجل أعمال تُدعى ليلى ولديها ابن وابنة، مشيرة إلى أن دورها يبتعد عن الشر، ممازحة: «الحمد لله الدور المرة دي طيبة جدا.. كفاية الشر اللي عملته قبل كده في أعمالي ويا رب الدور يعجب الجمهور».



ويُشارك في فيلم "عيلة دياب عالباب" عدد من النجوم أبرزهم محمد سعد وهيدي كرم وغادة عادل ودنيا سامي وإخراج وائل إحسان ومن المقرر طرحه للجمهور في السينمات بعد الانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن النجمة هيدي كرم حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل وتر حساس 2 حيث لعبت شخصية "رغدة" في الحلقات وهى تخرج من السجن عقب قضائها عقوبة فى قضية قتل "ليلى"، لتبدأ رحلة جديدة من الصراع، إذ سعت لاستعادة مكانتها وقوتها مستخدمة علاقاتها القديمة والجديدة، فى محاولة للعودة إلى دائرة النفوذ والسيطرة حيث أشاد الكثيرون بدورها بعد عرض العمل مؤكدين قدرتها على تقديم الشخصية بكل براعة.



مسلسل وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة استوديوز ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى، وشارك في بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسي، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعي، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمى.

