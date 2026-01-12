قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر سرقة.. احذر إضاءة هذه اللمبة في عداد الكهرباء
مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسـ.ـحل سائق ميكروباص في مشاجرة الفردوس
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المعدات طبقا للقانون
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك
ما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟.. الإفتاء توضح
بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف الشهر الجاري.. وهذا موعد زيادة المرتبات 2026
صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لدائري القوس الغربي
تويوتا تقدم هايلكس بتكنولوجيا كهربائية.. أشهر بيك أب
منال عوض: جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربوني للمتحف المصري الكبير
فن وثقافة

بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها داخل الجيم

بسمه بوسيل
بسمه بوسيل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وظهرت بسمة بوسيل بأطلالة جذابة من الجيم تكشف عن رشاقتها و جمالها،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وتحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لتامر، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.

وأوضحت بوسيل أنها قررت عدم إبلاغ طفليها مايا وآدم بتفاصيل حالة تامر الصحية، حفاظًا على نفسيتهما لصغر سنهما، ولتجنب إدخالهما في أجواء القلق.

وأعربت بسمة بوسيل عن تفاؤلها بأن تكون عودة تامر بداية لمرحلة جديدة أكثر راحة وهدوءًا بعد عام مليء بالضغوط والتعب، مؤكدة تقديرها لدعم الجمهور ودعواتهم المستمرة.

