فن وثقافة

مصر جمال خالص.. بسمة بوسيل تشارك صور من زيارتها لمحافظة الأقصر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
علا محمد

نشرت الفنانة بسمة بوسيل لمتابعيها وجمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، خلال زيارتها إلى محافظة الأقصر.

وكتبت بسمة علي الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : "ممتنة جدًا لهذه الرحلة النيلية، وسحر ركوب المنطاد، واللحظات التي ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد، مصر، أنتي جمال خالص، وكل ذكرى مع أطفالي وعائلتي هي كل شيء بالنسبة لي".

وقد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لتامر، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.

وأوضحت بوسيل أنها قررت عدم إبلاغ طفليها مايا وآدم بتفاصيل حالة تامر الصحية، حفاظًا على نفسيتهما لصغر سنهما، ولتجنب إدخالهما في أجواء القلق.

وأعربت بسمة بوسيل عن تفاؤلها بأن تكون عودة تامر بداية لمرحلة جديدة أكثر راحة وهدوءًا بعد عام مليء بالضغوط والتعب، مؤكدة تقديرها لدعم الجمهور ودعواتهم المستمرة.

