بسمة يوسيل تتألق في أحدث ظهور مع ابنها آدم.. شاهد

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل رفقة نجلها أدم تامر حسني بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة.

بسمة بوسيل وابنها

وتحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لتامر، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.

وأوضحت بوسيل أنها قررت عدم إبلاغ طفليها مايا وآدم بتفاصيل حالة تامر الصحية، حفاظًا على نفسيتهما لصغر سنهما، ولتجنب إدخالهما في أجواء القلق.

وأعربت بسمة بوسيل عن تفاؤلها بأن تكون عودة تامر بداية لمرحلة جديدة أكثر راحة وهدوءًا بعد عام مليء بالضغوط والتعب، مؤكدة تقديرها لدعم الجمهور ودعواتهم المستمرة.