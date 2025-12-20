غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

احتفل آدم خطاب -ابن الفنانة حنان ترك- الخميس، بزفافه على منى هشام، من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وحرصت حنان ترك على تهنئة نجلها خاصة بعد غيابها عن الحفل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، منى وادم حبايبي ألف مبروك لينا وليكم فرحتنا بيكم كبيرة”.

ستوري حنان ترك على انستجرام

حنان ترك على انستجرام

ونشر ابن حنان ترك، صورا وفيديوهات من حفل زفافه على ستوري حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، وانهالت عليه التهاني.

خطوبة ابن حنان ترك

وفي شهر يناير 2025، احتفل آدم خطاب ابن حنان ترك، بخطبته على منى هشام، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

ابناء حنان ترك

جدير بالذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها السابق خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها السابق محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الحالي محمود مالك، واعتزلت الفن بعد زواجهما.