قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان : أحلم بأن أكون أول فنان مصري يخلق مساحة ثقافية بين مصر والعالم

محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج

كشف الفنان محمد رمضان عن رؤيته لما يتمنى أن يسجله التاريخ باسمه بعد سنوات طويلة، متحدثًا عن طموحه في تحقيق العالمية دون التخلي عن جذوره، كما استعاد ذكرياته مع النجم الراحل عمر الشريف الذي شكل علامة فارقة في بداياته.

وأكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.

رسالة محمد رمضان 

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تأييد حبسه لمدة سنتين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص».

وكتب محمد رمضان في منشور: «أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات متصلة، ولا يمر شهر دون صدور أحكام بالسجن ضدي، ووصل الأمر حتى إلى ابني الطفل».

وتابع: «آخر قضية أغنية، ومعي تصريح الرقابة بعرضها، وكمان أنا مش أصلًا اللي كاتبها، ومع ذلك أتحكم عليّ بالسجن، ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولم توضح الصحافة أنه مع إيقاف التنفيذ، ما تسبب في وقوع ضرر بالفعل لي ولعائلتي.

ملحوظة: هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد، ثقة في الله، نجاح متصاعد مستمر».

يُذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد تقدم، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.

محمد رمضان أعمال محمد رمضان أفلام محمد رمضان الفنان محمد رمضان عمر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

ترشيحاتنا

هشام ماجد

هشام ماجد يمازح الجمهور بعد انضمام مصطفي غريب لمسلسل اللعبة 5

فيلم الست

دافع عن والدها..نجلة الراحل محمد التابعي تشكر أيمن الحكيم بسبب فيلم الست

تامر مجدي

من الفرح إلى المستشفى.. تعرض الفنان تامر مجدي لوعكة صحية

بالصور

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد