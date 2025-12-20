محمد رمضان : أحلم بأن أكون أول فنان مصري يخلق مساحة ثقافية بين مصر والعالم

كشف الفنان محمد رمضان عن رؤيته لما يتمنى أن يسجله التاريخ باسمه بعد سنوات طويلة، متحدثًا عن طموحه في تحقيق العالمية دون التخلي عن جذوره، كما استعاد ذكرياته مع النجم الراحل عمر الشريف الذي شكل علامة فارقة في بداياته.

وأكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.

رسالة محمد رمضان

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تأييد حبسه لمدة سنتين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص».

وكتب محمد رمضان في منشور: «أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات متصلة، ولا يمر شهر دون صدور أحكام بالسجن ضدي، ووصل الأمر حتى إلى ابني الطفل».

وتابع: «آخر قضية أغنية، ومعي تصريح الرقابة بعرضها، وكمان أنا مش أصلًا اللي كاتبها، ومع ذلك أتحكم عليّ بالسجن، ولكن مع إيقاف التنفيذ، ولم توضح الصحافة أنه مع إيقاف التنفيذ، ما تسبب في وقوع ضرر بالفعل لي ولعائلتي.

ملحوظة: هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد، ثقة في الله، نجاح متصاعد مستمر».

يُذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد تقدم، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته على «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.