أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو

كشف الفنان أحمد العوضي عن أمنية خاصة تتعلق بحياته الشخصية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون «عريسًا» في عام 2026.



وقال أحمد العوضي خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري.: «إن شاء الله أكون عريس في 2026»، في تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين حرصوا على تهنئته وتمنّي السعادة له في خطواته المقبلة.



ويواصل أحمد العوضي في الوقت الحالي تركيزه على مشواره الفني وتصوير مسلسل علي كلاي، حيث يستعد لعرض أعمال جديدة خلال الفترة القادمة

https://youtube.com/shorts/ojkGZVNPP3A?si=PLztKzz0stRJT9zJ

وتحدث أحمد العوضي، لـ صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.



وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».



وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

