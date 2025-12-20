هشام ماجد يمازح الجمهور بعد انضمام مصطفي غريب لمسلسل اللعبة 5

مازح الفنان هشام ماجد جمهوره بإعلان انضمام الفنان مصطفى غريب إلى الجزء الخامس من مسلسل اللعبة 5، من خلال مقطع فيديو نشره ظهر خلاله أحد صناع العمل .

ونشر هشام ماجد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»؛ قائلًا: «انتهينا من تصوير اللعبة.. رحبوا معانا بضيف السنة دى مصطفى غريب».

وتفاعل معه متابعيه: «ده Ai»، «هو غريب فعلا بس مش مصطفى»، «غريب جداً»

https://www.instagram.com/reel/DSceU0xDNox/?igsh=bGxiemlnYTB6YXRm

مسلسل أشغال شقة 2

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد هو مسلسل «أشغال شقة الجزء الثاني»، الذى عُرض فى موسم رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول الثنائى حمدى وياسمين اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لتعود الفوضى إلى حياتهما مع تصاعد مشاكلهما المهنية والعائلية.

وشارك فى العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالوهاب، حازم إيهاب، أحمد الرافعى، سلوى محمد على، محمد محمود، إسلام مبارك، على صبحى، وناهد السباعى، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب.