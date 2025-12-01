مصطفى غريب يكشف مواصفات فتاة أحلامه ويعلن مشاركته في دراما رمضان 2026

كشف الفنان مصطفى غريب عن عدد من أسراره الشخصية وتفاصيل أعماله الجديدة، وذلك خلال لقائه في الحلقة الثالثة من برنامج «فونطاستيك» الذي تقدّمه أبلة فاهيتا على قناة MBC.

وقال مصطفى غريب إن مواصفات فتاة أحلامه بسيطة وواضحة، موضحًا: «لازم يكون دمها خفيف وطيبة ومتركزش في العموم». كما استعاد ذكريات طفولته قائلاً إنه كان يسرق الذرة والقصب مع أصدقائه، مشيرًا إلى أنه كان متفوقًا في المدرسة لأن والدته كانت تعمل مدرسة هناك، مما أكسبه لقب «ابن الأبلة».

وأضاف غريب خلال اللقاء أنه شخص يتقبل الصعاب والبهدلة في حياته الفنية، مؤكدًا مشاركته في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «بحجر واحد»، موضحًا أنه لا يسعى وراء الألقاب داخل الوسط الفني.

أعمال مصطفى غريب

ويستعد مصطفى غريب للظهور في عمل درامي ضخم يجمعه لأول مرة مع الفنان دياب والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وكان غريب قد شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أما على صعيد السينما، فقد حقق الفنان الشاب صدى واسعًا بعد مشاركته في عدد من الأعمال البارزة، منها فيلم «درويش» مع عمرو يوسف، وفيلم «الشاطر» مع أمير كرارة، من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

بهذا يواصل مصطفى غريب ترسيخ حضوره في الدراما والسينما، مؤكدًا أنه يعتمد على تنوع أدواره واجتهاده دون الالتفات إلى الألقاب.