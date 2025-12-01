قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
فن وثقافة

مصطفى غريب يكشف مواصفات فتاة أحلامه ويعلن مشاركته في دراما رمضان 2026

مصطفى غريب
مصطفى غريب
أوركيد سامي

كشف الفنان مصطفى غريب عن عدد من أسراره الشخصية وتفاصيل أعماله الجديدة، وذلك خلال لقائه في الحلقة الثالثة من برنامج «فونطاستيك» الذي تقدّمه أبلة فاهيتا على قناة MBC.

وقال مصطفى غريب إن مواصفات فتاة أحلامه بسيطة وواضحة، موضحًا: «لازم يكون دمها خفيف وطيبة ومتركزش في العموم». كما استعاد ذكريات طفولته قائلاً إنه كان يسرق الذرة والقصب مع أصدقائه، مشيرًا إلى أنه كان متفوقًا في المدرسة لأن والدته كانت تعمل مدرسة هناك، مما أكسبه لقب «ابن الأبلة».

وأضاف غريب خلال اللقاء أنه شخص يتقبل الصعاب والبهدلة في حياته الفنية، مؤكدًا مشاركته في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «بحجر واحد»، موضحًا أنه لا يسعى وراء الألقاب داخل الوسط الفني.

أعمال مصطفى غريب

ويستعد مصطفى غريب للظهور في عمل درامي ضخم يجمعه لأول مرة مع الفنان دياب والمقرر عرضه في رمضان 2026.
وكان غريب قد شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أما على صعيد السينما، فقد حقق الفنان الشاب صدى واسعًا بعد مشاركته في عدد من الأعمال البارزة، منها فيلم «درويش» مع عمرو يوسف، وفيلم «الشاطر» مع أمير كرارة، من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

بهذا يواصل مصطفى غريب ترسيخ حضوره في الدراما والسينما، مؤكدًا أنه يعتمد على تنوع أدواره واجتهاده دون الالتفات إلى الألقاب.

مصطفى غريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

