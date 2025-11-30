اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إدانته بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال اتحاد العمال، إن هذه الهجمات التي تستهدف أراضٍ سورية وتعرض حياة المدنيين للخطر تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع كل القيم الإنسانية والمبادئ التي تدعو إلى احترام سيادة الدول وحماية أرواح الأبرياء.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد لهذه الممارسات العدوانية التي تهدد الأمن الإقليمي، وتزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت الداعم للحقوق العربية المشروعة، ورفضه لأي اعتداء يطال دولة عربية أو يمس أمنها أو سيادتها.