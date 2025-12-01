ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع

شهدت الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني تطورات مثيرة في مراكز المقدمة، بعدما تعثر ريال مدريد بالتعادل أمام جيرونا، ليمنح غريمه برشلونة فرصة الانفراد بصدارة جدول الترتيب.

تعثر ريال مدريد أمام جيرونا

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام جيرونا على ملعب مونتيليفي، في مباراة اتسمت بالندية والضغط الكبير من أصحاب الأرض. ورغم محاولات الفريق الملكي للعودة بالنقاط الثلاث، فإن دفاع جيرونا وتألق حارسه حالا دون ذلك.

وجاء هدف ريال مدريد عبر هجمة منظمة، قبل أن ينجح جيرونا في إدراك التعادل مستفيدًا من خطأ دفاعي، ليخسر الملكي نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة.

برشلونة يستفيد ويواصل التحليق في القمة

استغل برشلونة تعثر منافسه المباشر ليواصل انفراده بقمة جدول الليجا برصيد 34 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة. ويقدم برشلونة أداءً قويًا منذ بداية الموسم تحت قيادة جهازه الفني الجديد، معتمدًا على استقرار المجموعة وتجانس اللاعبين.

وضع جيرونا بعد التعادل

ورغم قوة الخصم، نجح جيرونا في الخروج بنقطة ثمينة من موقعة ريال مدريد، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر، في محاولة للهروب من مراكز الهبوط خلال الجولات المقبلة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 14

جاء ترتيب الليجا على النحو التالي:

برشلونة – 34 نقطة ريال مدريد – 33 نقطة أتلتيكو مدريد – 31 نقطة فياريال – 29 نقطة ريال بيتيس – 21 نقطة إسبانيول – 21 نقطة خيتافي – 20 نقطة أتلتيك بلباو – 20 نقطة ريال سوسيداد – 16 نقطة إشبيلية – 16 نقطة سيلتا فيجو – 16 نقطة إلتشي – 16 نقطة رايو فاليكانو – 16 نقطة ألافيس – 15 نقطة مايوركا – 13 نقطة فالنسيا – 13 نقطة أوساسونا – 12 نقطة جيرونا – 12 نقطة ليفانتي – 9 نقاط أوفييدو – 9 نقاط

صراع مشتعل في قمة الدوري

يُنتظر أن تشهد الجولات المقبلة صراعًا قويًا بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ظل التقارب النقطي، بينما تسعى الفرق المتأخرة إلى الهروب من مناطق الخطر قبل منتصف الموسم



