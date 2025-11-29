قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس ويعتلي صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في كامب نو

إسلام مقلد

نجح برشلونة في استعادة توازنه والعودة لطريق الانتصارات بعد فوز مهم على ضيفه ألافيس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

بداية صادمة ورد كتالوني سريع

افتتح ألافيس التسجيل مبكراً في الدقيقة الأولى عبر بابلو إيبانيز، مستغلاً حالة الارتباك في دفاع برشلونة.

ولم يستغرق أصحاب الأرض وقتاً طويلاً للعودة، حيث سجل لامين يامال هدف التعادل في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة أعادت الثقة للفريق، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 26 بلمسة فنية رائعة.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 90+2، عاد داني أولمو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة، مؤكداً تفوق الفريق وقدرته على حسم المواجهة.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

جاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيرارد مارتن – باو كوبارسي – إريك غارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو – مارك بيرنال – داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

عودة قوية بعد كبوة تشيلسي

هذا الفوز جاء ليُرضي جماهير برشلونة بعد الخسارة القاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم الفريق أداءً أكثر تماسكاً وتنظيماً على المستوى الدفاعي والهجومي أمام ألافيس.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري، متقدماً على ريال مدريد صاحب الـ32 نقطة والذي لعب مباراة أقل.

أما ألافيس، فظل رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذا الانتصار، يثبت برشلونة عودته القوية للمنافسة، بينما يواصل الصراع محتدماً على القمة بينه وبين ريال مدريد في الجولات المقبلة.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
أرخص 5 سيارات هاتشباك
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

