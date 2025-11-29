برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس ويعتلي صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في كامب نو

نجح برشلونة في استعادة توازنه والعودة لطريق الانتصارات بعد فوز مهم على ضيفه ألافيس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

بداية صادمة ورد كتالوني سريع

افتتح ألافيس التسجيل مبكراً في الدقيقة الأولى عبر بابلو إيبانيز، مستغلاً حالة الارتباك في دفاع برشلونة.

ولم يستغرق أصحاب الأرض وقتاً طويلاً للعودة، حيث سجل لامين يامال هدف التعادل في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة أعادت الثقة للفريق، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 26 بلمسة فنية رائعة.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديداً في الدقيقة 90+2، عاد داني أولمو ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة، مؤكداً تفوق الفريق وقدرته على حسم المواجهة.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

جاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيرارد مارتن – باو كوبارسي – إريك غارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو – مارك بيرنال – داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

عودة قوية بعد كبوة تشيلسي

هذا الفوز جاء ليُرضي جماهير برشلونة بعد الخسارة القاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم الفريق أداءً أكثر تماسكاً وتنظيماً على المستوى الدفاعي والهجومي أمام ألافيس.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري، متقدماً على ريال مدريد صاحب الـ32 نقطة والذي لعب مباراة أقل.

أما ألافيس، فظل رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبهذا الانتصار، يثبت برشلونة عودته القوية للمنافسة، بينما يواصل الصراع محتدماً على القمة بينه وبين ريال مدريد في الجولات المقبلة.