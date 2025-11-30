برشلونة يتعادل مع اسكولا أرشافيا ببطولة الأهلي للناشئين

تعادل فريق أكاديمية برشلونة مع نظيره البولندي اسكولا أرشافيا بنتيجة ١-١، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات اليوم الختامي لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا.

أحرز أهداف اللقاء سواجيرانو لفريق اسكولا أرشافيا، فيما أحرز هدف أكاديمية برشلونة ماريو توموف.

وتضم بطولة الأهلي الدولية 18 فريقًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، في إطار استراتيجية النادي الأهلي الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين، وتطوير مهارات اللاعبين الفنية والبدنية من خلال منافسات عالية المستوى مع أندية من مختلف دول العالم.