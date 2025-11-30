11 فبراير .. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي الثاني في آداب بنها

تنظم كلية الآداب بجامعة بنها مؤتمرها المؤتمر السنوي الدولي الثاني بعنوان " تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية: آفاق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " وذلك خلال الفترة 11-12 فبراير القادم .



يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر ، و الدكتورة أمل عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر الطلابي .

محاور المؤتمر

وقال الدكتور أمجد حجازي أن محاور المؤتمر تتضمن محور دور اللغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، اللغة والهوية في عصر العولمة الرقمية ، اللغة والتواصل في العصر الرقمي ، تعليم اللغات الأجنبية في ضوء الذكاء الاصطناعي ، الترجمة بين الثقافات في بيئة مترابطة عالميا ، تحليل الخطاب في البيئات الرقمية متعددة اللغات ، تكنولوجيا اللغة في تطيل البيانات النصية.

كما يتضمن محور الإعلام والمعلومات وتقنيات المعرفة ، أخلاقيات الإعلام الرقمي وحقوق النشر ، الإعلام الرقمي وتشكيل الرأي العام ، التوثيق الرقمي وحفظ الأرشيف الإعلامي ، استراتيجيات المحتوى البصري في الإعلام الجديد ، منصات التواصل كمصدر للخبر: التحديات والمصداقية ، الذكاء الاصطناعي وتنظيم المحتوى الإعلامي والمعلوماتي.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتضمن أيضا محور الزمان والمكان بين التراث والتكنولوجيا، الخرائط الرقمية في الدراسات الجغرافية الحديثة ، الجغرافيا الذكية وتخطيط المدن المستدامة ، توثيق التراث الثقافي عبر الواقع المعزز ، التغير المناحي والبعد الجغرافي للظاهرة ، الأرشيف الرقمي للمخطوطات النادرة ، الترجمة الآلية للنصوص القديمة.

كما يتضمن محور الإنسان بين الواقع الرقمي والتحولات المجتمعية ، الصحة النفسية في ظل العزلة الرقمية ، الإدمان الرقمي الأسباب والوقاية ، الفلسفة التطبيقية وأخلاقيات التكنولوجيا ، الهوية الاجتماعية في العالم الافتراضي الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك الاجتماعي ، التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية.