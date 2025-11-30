قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

11 فبراير .. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي الثاني في آداب بنها

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

تنظم كلية الآداب بجامعة بنها مؤتمرها المؤتمر السنوي الدولي الثاني بعنوان " تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية: آفاق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " وذلك خلال الفترة 11-12 فبراير القادم .


يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر ، و الدكتورة أمل عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر الطلابي  .

محاور المؤتمر 

وقال الدكتور أمجد حجازي أن محاور المؤتمر تتضمن  محور دور اللغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، اللغة والهوية في عصر العولمة الرقمية ، اللغة والتواصل في العصر الرقمي ، تعليم اللغات الأجنبية في ضوء الذكاء الاصطناعي ، الترجمة بين الثقافات في بيئة مترابطة عالميا ، تحليل الخطاب في البيئات الرقمية متعددة اللغات ، تكنولوجيا اللغة في تطيل البيانات النصية.
كما يتضمن محور الإعلام والمعلومات وتقنيات المعرفة ، أخلاقيات الإعلام الرقمي وحقوق النشر ، الإعلام الرقمي وتشكيل الرأي العام ، التوثيق الرقمي وحفظ الأرشيف الإعلامي ، استراتيجيات المحتوى البصري في الإعلام الجديد ، منصات التواصل كمصدر للخبر: التحديات والمصداقية ، الذكاء الاصطناعي وتنظيم المحتوى الإعلامي والمعلوماتي.
وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتضمن أيضا محور الزمان والمكان بين التراث والتكنولوجيا، الخرائط الرقمية في الدراسات الجغرافية الحديثة ، الجغرافيا الذكية وتخطيط المدن المستدامة ، توثيق التراث الثقافي عبر الواقع المعزز ، التغير المناحي والبعد الجغرافي للظاهرة  ، الأرشيف الرقمي للمخطوطات النادرة  ، الترجمة الآلية للنصوص القديمة.
كما يتضمن محور الإنسان بين الواقع الرقمي والتحولات المجتمعية ، الصحة النفسية في ظل العزلة الرقمية ، الإدمان الرقمي الأسباب والوقاية ، الفلسفة التطبيقية وأخلاقيات التكنولوجيا ، الهوية الاجتماعية في العالم الافتراضي  الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك الاجتماعي ، التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية.

القليوبية بنها كلية الآداب جامعة بنها رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

المتهمين

يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية

أرشيفية

السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الزيتون

طلق نارى

إصابة شخص بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

بالصور

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد