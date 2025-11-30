صحة القليوبية: 6 أسرة جديدة للعناية المركزة تدخل الخدمة بمستشفى بهتيم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، عن إضافة 6 أسرة جديدة للعناية المركزة للكبار بمستشفى بهتيم المركزي، ليصل إجمالي أسرة العناية إلى 22 سريرًا.



وقال الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الهدف من هذه الإضافة هو تحقيق الاكتفاء لجميع الخدمات الطبية التي يحتاجها أهالي المحافظة وتقليل حالات الانتظار التي تتطلب رعاية مركزة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.



وأشار وكيل الوزارة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الإنجاز، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لأفراده على مساهمتهم الفعالة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.



وتأتي الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مع العمل على تقليل ساعات الانتظار للحالات الحرجة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.



ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، مدير العنايات المركزة بالمديرية، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد سمير، مدير المستشفى.