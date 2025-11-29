صدمة للأهلاوية| إصابة 5 لاعبين في مباراة الجيش الملكي.. من هم؟

شهدت مباراة الأهلى والجيش الملكي، أحداث شغب من قبل جماهير الفريق المغربي، الأمر الذي تطور إلى إلقاء زجاجات مياه وآلات حادة على لاعبي المارد الأحمر وإصابة العديد منهم.

من ضمن الأشياء التي تم إلقائها على لاعبي الأهلي كانت "سكينة معجون" والتي أصابت رأس اللاعب محمود تريزيجيه، الأمر الذي دفع النادي الأهلي إلى التحرك العاجل ضد هذه الأحداث عقب انتهاء المباراة.

مباراة الأهلى والجيش الملكي

حقق الأهلي تعادلا ثمينا 1-1 أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

بهذه النتيجة تصدر الأهلي ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يليه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

فيما جاء الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة يليه شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا.

شكوى الأهلي ضد الجيش الملكي

قرر مسئولو النادي الأهلي تقديم شكوي رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد نادي الجيش الملكي المغربي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس في ملعب مولاي الحسن.

ويعكف مسئولو الأهلى على تجهيز الفيديوهات الخاصة التى تثبت تعرض لاعبى الفريق لاعتداءات طوال أحداث المباراة، والتى وصلت لوجود "آلة حادة" فى المباراة.

وسيطالب الأهلى فى مذكرته العاجلة للكاف بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد بطل المغرب، خاصة أن الأمور كادت تخرج عن السيطرة بشكل يؤثر على أرواح اللاعبين والجهاز الفنى والإداري والطبى.

إصابات لاعبي الأهلي

في سياق متصل، كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وياسر إبراهيم وياسين مرعي، خلال مباراة الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عبر الصفحة الرسمية للنادي، إن أشرف بن شرقي يعاني من آلام أسفل عضلة الفخذ، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، وسنرسل التقرير لمنتخب المغرب وسيخضع لأشعة للاطمئنان عليه.

وأوضح أن محمد شريف، تعرض لكدمة في عظمة الحوض من الجزء الجانبي والأمور جيدة بالنسبة له، فيما تعرض تريزيجيه تعرض للإصابة في الرأس بالآلة الحادة، ولكن الحالة جيدة وتعاملنا بشكل سريع معه داخل الملعب.

أشار طبيب الأهلي إلى أن ياسين مرعي تعرض لإصابة عبارة كدمة في مشط القدم خلال أحداث المباراة، منوها بأن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بسيطة في عينه قبل نهاية المباراة ولا تدعو للقلق.