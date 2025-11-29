قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدمة للأهلاوية| إصابة 5 لاعبين في مباراة الجيش الملكي.. من هم؟

أحمد أيمن

شهدت مباراة الأهلى والجيش الملكي، أحداث شغب من قبل جماهير الفريق المغربي، الأمر الذي تطور إلى إلقاء زجاجات مياه وآلات حادة على لاعبي المارد الأحمر وإصابة العديد منهم.

من ضمن الأشياء التي تم إلقائها على لاعبي الأهلي كانت "سكينة معجون" والتي أصابت رأس اللاعب محمود تريزيجيه، الأمر الذي دفع النادي الأهلي إلى التحرك العاجل ضد هذه الأحداث عقب انتهاء المباراة.

مباراة الأهلى والجيش الملكي 

حقق الأهلي تعادلا ثمينا 1-1 أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35، فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

بهذه النتيجة تصدر الأهلي ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يليه في المركز الثاني بنفس عدد النقاط. 

فيما جاء الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة يليه شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا.

شكوى الأهلي ضد الجيش الملكي

 قرر مسئولو النادي الأهلي تقديم شكوي رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ضد نادي الجيش الملكي المغربي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس في ملعب مولاي الحسن.

ويعكف مسئولو الأهلى على تجهيز الفيديوهات الخاصة التى تثبت تعرض لاعبى الفريق لاعتداءات طوال أحداث المباراة، والتى وصلت لوجود "آلة حادة" فى المباراة.

وسيطالب الأهلى فى مذكرته العاجلة للكاف بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد بطل المغرب، خاصة أن الأمور كادت تخرج عن السيطرة بشكل يؤثر على أرواح اللاعبين والجهاز الفنى والإداري والطبى.

إصابات لاعبي الأهلي

في سياق متصل، كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وياسر إبراهيم وياسين مرعي، خلال مباراة الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عبر الصفحة الرسمية للنادي، إن أشرف بن شرقي يعاني من آلام أسفل عضلة الفخذ، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، وسنرسل التقرير لمنتخب المغرب وسيخضع لأشعة للاطمئنان عليه.

وأوضح أن محمد شريف، تعرض لكدمة في عظمة الحوض من الجزء الجانبي والأمور جيدة بالنسبة له، فيما تعرض تريزيجيه تعرض للإصابة في الرأس بالآلة الحادة، ولكن الحالة جيدة وتعاملنا بشكل سريع معه داخل الملعب.

أشار طبيب الأهلي إلى أن ياسين مرعي تعرض لإصابة عبارة كدمة في مشط القدم خلال أحداث المباراة، منوها بأن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بسيطة في عينه قبل نهاية المباراة ولا تدعو للقلق.

الأهلي أخبار الأهلي مباراة الأهلى والجيش الملكي أحداث مباراة الأهلى والجيش الملكي إصابات الأهلي أمام الجيش الملكي

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الفراولة

الحقيقة الكاملة وراء أزمة الفراولة فى مصر.. توضيح رسمي

النسخة الثالثة من برنامج “قادة المناخ”

منال عوض: وزارة البيئة تفتح أبوابها لدعم مبادرات الشباب لمواجهة التحديات المناخية

الأعلى للجامعات

اجتماع الخبراء مع الاتحاد الأوروبي وعقد ورشة الذكاء الاصطناعي.. حصاد الأسبوع لنشاط الأعلى للجامعات

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر ‏"زيرو" ‏

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

